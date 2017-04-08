Руководство тверской «Волги» предложило футболистам играть бесплатно

Президент клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Волга» (Тверь) Станислав Савенков отказался погасить задолженности по зарплатам футболистов и предложил им играть бесплатно. В результате спортсмены приостановили выступления в составе команды. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал адвокат Антон Смирнов , представляющий интересы игроков.

«14 человек тверской Волги отправили в клуб уведомления о приостановлении работы в связи с задолженностью по заработной плате с января по март и отпускным. К такому шагу их подтолкнули слова президента клуба Савенкова несколько дней назад. Он заявил, что зарплаты до конца сезона вообще не будет и предложил играть бесплатно», — рассказал Смирнов, отметив, что в воскресенье, 9 апреля, «Волга» сыграет в гостях с командой «Торпедо-Владимир».