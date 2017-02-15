Комитет по этике РФС рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед судьями

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рекомендовал бывшему главному тренеру национальной команды и ЦСКА Леониду Слуцкому публично извиниться перед российскими арбитрами за неэтичные высказывания. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Слуцкому вынесено замечание и рекомендовано публично извиниться перед судьями за неэтичные высказывания", - сказал источник.

Заседание комитета по этике РФС, на котором рассматривалось дело Слуцкого, прошло в среду. Оно было первым под председательством почетного президента Ассоциации мини-футбола России Семена Андреева, который возглавил комитет в ноябре.

В июне Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения. Позже президент РФС Виталий Мутко передал соответствующие документы в комитет по этике. Сам Слуцкий после той ситуации заявил, что ему сложно всерьез говорить на темы, которые произносятся в шутливой форме, подчеркнув при этом, что "ситуация не стоит выеденного яйца".

Слуцкий являлся главным тренером сборной России с августа 2015-го по июнь 2016 года. Из команд РФПЛ он возглавлял "Москву" (2005 - 2007), "Крылья Советов" (2007 - 2009), ЦСКА (2009 - 2016), с которым трижды выиграл чемпионат России, по два раза - Кубок и Суперкубок страны. Сейчас Слуцкий находится без работы.