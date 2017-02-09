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Сборная РФ опустилась на 61 место в рейтинге ФИФА
В обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России опустилась на пять строчек и заняла 61 место, тем самым она установила новый личный антирекорд, сообщает «Интерфакс».
В активе сборной по-прежнему остается 592 рейтинговых балла. Последнюю игру российская команда провела в ноябре.
Первую строчку рейтинга занимает Аргентина (1635 очков). Помимо нее в десятке присутствуют сборные Бразилии, Германии, Чили, Бельгии, Франции, Колумбии, Португалии, Уругвая и Испании.
Самый высокий скачок по таблице совершила сборная Камеруна, которая смогла подняться на 29 позиций вверх. Теперь она заняла 33 место.
Самое низкое падение на 13 строчек случилось у Кот-д’Ивуара (47 позиция).
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