Турецкий вратарь забросил мяч во время празднования отбитого пенальти

Вратарь турецкого «Газиантепа» забил гол в собственные ворота, когда праздновал отраженный пенальти, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на YouTube-канал 11FREUNDE

Во время матча местной лиги арбитр назначил пенальти в ворота «Газиантепа». Вратарь команды поймал мяч, пущенный в нижний угол.

Защитник «Газиантепа» Юнус Эмре Йилмаз так обрадовался отбитому пенальти, что прыгнул на своего вратаря, чтобы поздравить его, но в результате выбил мяч из его рук. Мяч улетел за линию ворот.

Судья показал на центр поля, засчитав взятие ворот.