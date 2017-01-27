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Турецкий вратарь забросил мяч во время празднования отбитого пенальти
Вратарь турецкого «Газиантепа» забил гол в собственные ворота, когда праздновал отраженный пенальти, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на YouTube-канал 11FREUNDE.
Во время матча местной лиги арбитр назначил пенальти в ворота «Газиантепа». Вратарь команды поймал мяч, пущенный в нижний угол.
Защитник «Газиантепа» Юнус Эмре Йилмаз так обрадовался отбитому пенальти, что прыгнул на своего вратаря, чтобы поздравить его, но в результате выбил мяч из его рук. Мяч улетел за линию ворот.
Судья показал на центр поля, засчитав взятие ворот.
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