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ФИФА может исключить украинский клуб из национального чемпионата
Футбольный клуб "Днепр" не погасил долги и может быть исключен из украинской премьер-лиги, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Tribuna.
Руководство «Днепра» не выплатило долги помощникам Хуанде Рамоса и не собирается этого делать. Срок погашения задолженности, установленный ФИФА, истек 18 января.
Теперь дисциплинарный комитет ФИФА 31 января должен рассмотреть вопрос об исключении «Днепра» из премьер-лиги.
«Днепр» уже был лишен шести очков за долги в текущем сезоне.
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