ФИФА может исключить украинский клуб из национального чемпионата

Футбольный клуб "Днепр" не погасил долги и может быть исключен из украинской премьер-лиги, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Tribuna

Руководство «Днепра» не выплатило долги помощникам Хуанде Рамоса и не собирается этого делать. Срок погашения задолженности, установленный ФИФА, истек 18 января.

Теперь дисциплинарный комитет ФИФА 31 января должен рассмотреть вопрос об исключении «Днепра» из премьер-лиги.

«Днепр» уже был лишен шести очков за долги в текущем сезоне.