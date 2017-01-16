Неймара назвали самым дорогим футболистом мира

Самым дорогим футболистом мира является футболист сборной Бразилии и футбольного клуба «Барселона» Неймар. К такому выводу пришли эксперты Центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт организации

В 2016 году, по версии журнала Forbes, Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По версии CIES, все игроки, вошедшие в десятку самых дорогих футболистов, стоят больше 100 миллионов евро. В топ-100 вошли 42 футболиста из Английской премьер-лиги. По заявлению представителей Центра, при расчете трансферной стоимости игроков эксперты организации используют «уникальный научный метод», который позволяет оценить «честную трансферную стоимость» игроков.

При расчете используются такие переменные, как сыгранные минуты, забитые голы, возраст и позиция игрока, действующий контракт. Также учитывается уровень турнира, в котором выступает футболист.