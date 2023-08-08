Во Владимирской области произошел крупный пожар на производстве акриловых ванн

В поселке Гигант во Владимирской области произошло возгорание на предприятии по производству акриловых ванн. Об этом сообщает ГУ МЧС России в своем Telegram-канале. Площадь пожара составляет 5,8 тысячи кв. м. Отмечается, что пожарные препятствуют распространению огня на соседние здания. Всего в тушении огня принимают участие 30 человек и шесть единиц техники. 7 августа сообщалось, что в подмосковном Раменском произошел пожар на территории торгового центра "Юг Восток", где загорелись торговые ряды. До этого пожар в подмосковном городе Дмитров, где горел спортивный магазин, был локализован на площади 1,2 тысячи кв. м. 6 августа МЧС России сообщило, что в Краснодарском крае специалисты локализовали пожар на складе с шелухой от семечек на площади 2,5 тысячи кв. м.