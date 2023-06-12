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Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим дежурства в День России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудников МЧС России перевели на усиленный режим дежурства для оперативного реагирования на возможные происшествия в День России. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"12 июня - важный государственный праздник, День России. Для оперативного реагирования на возможные ЧС и происшествия личный состав МЧС России переведен на усиленный режим дежурства", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что всего к обеспечению безопасности во время проведения праздничных мероприятий в День России в стране привлекаются порядка 60 тыс. человек и более 13 тыс. единиц техники от ведомства.

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