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17 часов назад

В Уфе загорелся торговый центр

ТАССиещё 3

ТАСС, 9 сентября. Торговый центр "Меркурий" загорелся в Уфе, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

В Уфе загорелся торговый центр
Фото: ТАССТАСС

"Горит ТРЦ "Меркурий". Пожарные производят тушение по повышенному рангу", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. Уточняется, что данные предварительные, тушение ведется по третьему рангу пожара.

В пресс-службе МЧС агентству уточнили, что вызов на пожар поступил в 19:36 мск. Его тушат 78 человек и 28 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.

На момент прибытия горел второй этаж торгового центра.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов отметил, что по ходу тушения эвакуирован контактный зоопарк.

Как сообщили в прокуратуре республики, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района Уфы Динар Ишмухаметов. Прокуратура контролирует работу спецслужб по ликвидации пожара. Также на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора республики Александр Грязников.

Пожары,Марат Латыпов,МЧС России,
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