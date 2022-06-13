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42 минуты назад

Человек погиб при пожаре на западе Москвы

Вечерняя Москва

Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Главмосстроя. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 13 июня, сообщил ее источник в экстренных службах города.

Человек погиб при пожаре на западе Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника «ВМ», загорелась сильно захламленная квартира. Площадь возгорания достигла трех квадратных метрах. В огне погиб один человек. Причины возгорания и все детали происшествия уточняются.

В прошедшую субботу, 11 июня, человек погиб в результате пожара в квартире на Осеннем бульваре в Крылатском районе Москвы.

До этого сообщалось, что два человека погибли при возгорании в частном доме в СНТ «Электрозаводец» около подмосковного города Сергиева Посада. Пожар произошел около 19:00 на 107-м участке СНТ. Причины возгорания выясняются, на участке работали сотрудники экстренных служб.

Кроме того, стало известно, что загорелась детская площадка в поселке Кокошкино в Новой Москве. Пострадавших при инциденте нет. Позже стало известно, что начало пожара на детской площадке попало на видео.

Пожары,Происшествия,Главмосстрой,
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