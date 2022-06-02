Площадь лесных пожаров в России сократилась на 6,5 тыс. га

Общая площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки уменьшилась еще на 6,5 тыс. га, ликвидировано 33 пожара. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Авиалесоохраны.

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"За сутки в 16 регионах России лесные службы и привлеченные лица ликвидировали 33 лесных пожара на площади, пройденной огнем, [в] 6 593 га. Лесные пожары ликвидированы в Архангельской, Мурманской, Московской, Ульяновской, Свердловской, Иркутской, Томской областях; республиках Алтай, Бурятия; Пермском, Алтайском, Красноярском, Камчатском, Забайкальском краях; Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО", - говорится в сообщении.

Всего в тушении лесных пожаров задействованы 1 549 человек, 169 единиц техники, 21 воздушное средство, еще 58 воздушных средств - в мониторинге.