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35 минут назад

Названо число погибших при пожарах на Урале и в Сибири

Lenta.ruиещё 3

Врио главы МЧС России Александр Чуприян на совещании у президента Владимира Путина назвал число погибших и пострадавших в результате пожаров на Урале и в Сибири. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

Названо число погибших при пожарах на Урале и в Сибири
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жертвами пожаров в Курганской, Кемеровской, Иркутской, Омской, Новосибирской областях и в Красноярском крае стали 16 человек, еще 18 пострадали. Почти 1,3 строений, в том числе 730 жилых домов уничтожены огнем.

По словам Чуприяна, без жилья остались почти 2 тысячи человек, почти 400 из них дети. Он отметил, что сложная обстановка с пожарами в нескольких субъектах страны возникла в результате установившейся засушливой погоды, которая сопровождалась порывистым ветром до 25-30 метров в секунду.

Ранее сообщалось о задержании трех человек по факту гибели людей в масштабных пожарах в Красноярском крае. Сотрудников ПАО «"Россети-Сибирь" — Красноярскэнерго» задержали в рамках уголовных дел о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, а также о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантами стали мастер Казачинского РЭС «Россети-Сибирь», он находится под домашним арестом; начальник Рыбинского РЭС «Россети-Сибирь» и начальник производственного отделения Дзержинского района «Россети-Сибирь».

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