Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1,1 тыс. га

Лесные пожары в Красноярском крае в настоящее время действуют на площади более 1,1 тыс. га. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости» ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

"По оперативной информации на 08:56 (04:56 мск) 9 мая 2022 г. на территории края действует 12 лесных пожаров на общей площади - 1 173 га.", - уточнили в краевом лесопожарном центре.

Ранее сообщалось, что 8 мая в крае действовали пожары на площади 957 га. Очаги возгораний зафиксированы в Нижнеингашской, Иланском, Тасеевском, Енисейском, Емельяновском, Сухобузимском, Абанском, Ужурском и Новоселовском районах. В тушении природных пожаров участвуют 213 человек, задействовано 34 единицы техники.

Ранее из-за природных пожаров в Красноярском крае ввели режим ЧС. Распространению огня способствовал сильный ветер, скорость которого превышала 25 м/с. Губернатор края Александр Усс поручил отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения.