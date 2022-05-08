В России за сутки потушили лесные пожары на площади более 7 тыс. га

Специалисты за сутки ликвидировали в России 175 лесных пожаров на общей площади 7 083 га. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"За прошедшие сутки 7 мая 2022 года в России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 7 083 га", - сообщили в пресс-службе.

По информации Авиалесоохраны, сейчас на территории страны действуют еще 89 пожаров на площади 13 638 га. Из них более 6,3 тыс. га приходятся на земли лесного фонда в Курганской области. Более 2 тыс. га леса горит в Алтайском крае. Менее значительные пожары зафиксированы в Красноярском, Забайкальском, Хабаровском краях, Иркутской, Амурской, Тюменской, Томской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Свердловской областях, Еврейской автономной области, республиках Хакасия, Тыва, Бурятия.