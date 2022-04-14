На ракетном крейсере "Москва" случился пожар

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота "Москва" получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: «Москва» / Фото: Youtube.com «Москва» / Фото: Youtube.com

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются.

"Москва" - флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием "Слава".