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1 час назад

Ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса

ТАССиещё 22

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота "Москва" получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован. Об этом сообщили в Минобороны России.

На ракетном крейсере "Москва" случился пожар
Фото: «Москва» / Фото: Youtube.com«Москва» / Фото: Youtube.com

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются.

"Москва" - флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием "Слава".

В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля составляют 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".

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