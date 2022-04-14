На ракетном крейсере "Москва" случился пожар

Фото: «Москва» / Фото: Youtube.com «Москва» / Фото: Youtube.com

14 апреля Министерство обороны России сообщило о серьезных повреждениях на флагмане Черноморского флота — ракетном крейсере «Москва». Причиной ЧП стал пожар, повлекший за собой взрыв боеприпасов. О произошедшем с самым мощным российским кораблем в Черном море — материал «Ленты.ру».

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Утром 14 апреля Министерство обороны России сообщило, что крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате взрыва боеприпасов, произошедшего из-за пожара.

Позднее журналистам сообщили, что очаг возгорания на крейсере локализован. «Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены», — сказали в российском военном ведомстве и дополнительно сообщили, что крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено.

«Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт», — заявили в военном ведомстве, добавив, что причины случившегося устанавливаются.

Что это значит для ВМФ

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «Лентой.ру» сказал, что на данный момент флагман Черноморского флота «не обладает боеспособностью» и требует срочного ремонта. «Пока нет информации по поводу характера повреждений данного корабля», — уточнил он.

Леонков отметил, что главная задача пострадавшего крейсера — это борьба с большими корабельными ударными группировками, в том числе авианесущими. Основное вооружение составляют противокорабельные ракеты П-1000 «Вулкан», которые еще называют «убийцами авианосцев». Специалист уверен, что концепция корабля, разработанная в прошлом веке, уже не в полной мере отвечает современным направлениям развития военно-морского вооружения стран Запада, прежде всего НАТО и США.

Алексей Леонков рассказал, что крейсер «Москва» не имеет в достаточном объеме средств защиты: «[На него] можно поставить более современные комплексы, которые имеют меньшее время реакции и большие возможности по поражению целей». К таким он отнес, к примеру, противокорабельные ракеты, которые используют сложную траекторию полета и летят на очень низкой высоте.

Какое будущее ждет «Москву»

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков сказал «Ленте.ру», что крейсер «восстановят однозначно, иначе бы не стали его тащить».

По его словам, несмотря на серьезность ситуации, для восстановления корабля есть все судостоительные мощности. По прогнозу Сивкова, ремонт крейсера потребует от полугода до года, однако в условиях противостояния могут быть приняты меры по ускоренному восстановлению корабля.

«Он соответствует условиям современного боя, он имеет ракетный ударный комплекс, который имеет дальность по морским целям около 800 километров. Имеет зенитные ракетные комплексы и всяческие спусковые ракеты, современную систему радиоэлектронной борьбы», — уверен Сивков.

По мнению эксперта, крейсер «Москва» имеет очень мощные средства противовоздушной обороны (ПВО), хорошее противолодочное вооружение, хорошую гидроакустическую станцию. «Он прошел серьезную модернизацию, а капитальный ремонт закончился в 2019 году, так что корабль вполне современный», — считает заместитель президента РАРАН.

О крейсере «Москва»

Крейсер «Москва» введен в эксплуатацию в декабре 1982 года. Водоизмещение корабля — 11,3 тысячи тонн. Основное вооружение составляют 16 пусковых установок (ПУ) сверхзвуковых противокорабельных ракет (ПКР) П-1000 «Вулкан», 64 ПУ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300Ф «Форт» и 4 ПУ ЗРК «Оса-МА».

Одно из преимуществ корабля — наличие мощных радаров, позволяющих отслеживать ракеты и самолеты противника. Экипаж крейсера — несколько сотен человек.

У «Москвы» серьезная боевая история. В августе 2008 года крейсер участвовал в вооруженном конфликте с Грузией в водах Абхазии. Осенью 2015 года корабль возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море.

К августу 2020 года завершилась частичная модернизация «Москвы», которая получила капитально отремонтированную двигательную установку и современные радиотехнические системы.