Боезапас сдетонировал на ракетном крейсере "Москва"

Боезапас сдетонировал в результате пожара на российском ракетном крейсере «Москва», сообщает в четверг, 14 апреля, министерство обороны России.

Фото: «Москва» / Фото: Youtube.com «Москва» / Фото: Youtube.com

В сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости говорится, что корабль получил серьезные повреждения. Также сообщается об эвакуации экипажа в полном составе. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Крейсер является флагманом Черноморского флота России. Он был построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй 29 лет назад. Первоначально корабль назывался «Слава».