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19 минут назад

МО РФ: крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате пожара

Вечерняя Москваиещё 6

Боезапас сдетонировал в результате пожара на российском ракетном крейсере «Москва», сообщает в четверг, 14 апреля, министерство обороны России.

Боезапас сдетонировал на ракетном крейсере "Москва"
Фото: «Москва» / Фото: Youtube.com«Москва» / Фото: Youtube.com

В сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости говорится, что корабль получил серьезные повреждения. Также сообщается об эвакуации экипажа в полном составе. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Крейсер является флагманом Черноморского флота России. Он был построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй 29 лет назад. Первоначально корабль назывался «Слава».

12 апреля российское военное ведомство сообщило о том, что фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил беспилотник Bayraktar турецкого производства у побережья Крыма.

Пожары,Происшествия,Армия,Минобороны России,
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