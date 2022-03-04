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31 минуту назад

ГСЧС Украины сообщила, что пожар в здании у Запорожской АЭС ликвидировали

Елена Прошина

Пожар в здании возле Запорожской АЭС ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пожар ликвидирован: Что произошло на Запорожской АЭС?
Фото: EPAEPA

Ранее сообщалось, что пожар в здании возле Запорожской АЭС локализован на 2 тысячах квадратных метров.

«В 5.55 (6.55 мск) пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что жертв и пострадавших по предварительной информации нет.

При этом Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ переведен в режим круглосуточного наблюдения. Он продолжит следить за обстановкой в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на международное атомное агентство.

До этого представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции случился пожар. Затем Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины проинформировала, что инцидент произошел за пределами Запорожской АЭС. Отмечается, что на станции отключен один из энергоблоков, признаков нарушения радиационного фона не зафиксировано.

Пожары,МАГАТЭ,
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