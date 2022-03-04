Пожар ликвидирован: Что произошло на Запорожской АЭС?

Пожар в здании возле Запорожской АЭС ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Ранее сообщалось, что пожар в здании возле Запорожской АЭС локализован на 2 тысячах квадратных метров.

«В 5.55 (6.55 мск) пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что жертв и пострадавших по предварительной информации нет.

При этом Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ переведен в режим круглосуточного наблюдения. Он продолжит следить за обстановкой в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на международное атомное агентство.