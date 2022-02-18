В Красноярском крае во время пожара в строительном вагончике погиб человек

По информации ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сегодня, 18 февраля, около 06.00, в одном из строительных вагончиков вахтового поселка, расположенного рядом с Высокогорским мостом, произошел пожар. Прибывший на место происшествия пожарный расчет ликвидировал возгорание к 08.05.
Общая площадь пожара составила около 18 кв. метров. В результате происшествия погиб один человек.
Напомним, в районе поселка Высокогорский строится мост компанией «Мостострой-11». В строительных вагончиках жили рабочие организации. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце ноября 2023 года. Протяженность моста составит порядка двух километров. Длина моста – 1,2 километра.