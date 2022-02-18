В Красноярском крае во время пожара в строительном вагончике погиб человек

По информации ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сегодня, 18 февраля, около 06.00, в одном из строительных вагончиков вахтового поселка, расположенного рядом с Высокогорским мостом, произошел пожар. Прибывший на место происшествия пожарный расчет ликвидировал возгорание к 08.05.