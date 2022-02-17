В Екатеринбурге загорелся «дом Собчак»

В столице Урала вспыхнул пожар в бараке по адресу: улица Олега Кошевого, 19, который после визита в 2017 году кандидата в президенты России, журналистки Ксении Собчак стали называть домом Собчак. Об этом сообщает издание e1.ru.

Жители остались невредимы - они почувствовали запах гари и эвакуировались до приезда пожарных. Деревянных двухэтажный дом расположен в зоне многоэтажной застройки, в нем проживают обладатели договоров соцнайма - собственники съехали, получив компенсацию.

Оставшиеся жильцы не связывают инцидент с возможным расселением. Собчак встретилась с жильцами барака, когда посещала Екатеринбург в рамках президентской кампании. Они пожаловались, что дом 50-х годов прошлого века не признают аварийным, несмотря на плохое состояние - в последний раз его ремонтировали в 80-е. Недавно Собчак помогла открыть фотостудию Оксане Садовник, которая пострадала в ДТП с участием журналистки в Сочи.