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1 час назад

В Екатеринбурге загорелся барак прозванный домом Собчак

Газета.Ru

В столице Урала вспыхнул пожар в бараке по адресу: улица Олега Кошевого, 19, который после визита в 2017 году кандидата в президенты России, журналистки Ксении Собчак стали называть домом Собчак. Об этом сообщает издание e1.ru.

В Екатеринбурге загорелся «дом Собчак»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возгорание началось на первом этаже, пострадала входная группа. Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки, которая питает лампочку, освещающую подъезд.

Жители остались невредимы - они почувствовали запах гари и эвакуировались до приезда пожарных. Деревянных двухэтажный дом расположен в зоне многоэтажной застройки, в нем проживают обладатели договоров соцнайма - собственники съехали, получив компенсацию.

Оставшиеся жильцы не связывают инцидент с возможным расселением. Собчак встретилась с жильцами барака, когда посещала Екатеринбург в рамках президентской кампании. Они пожаловались, что дом 50-х годов прошлого века не признают аварийным, несмотря на плохое состояние - в последний раз его ремонтировали в 80-е. Недавно Собчак помогла открыть фотостудию Оксане Садовник, которая пострадала в ДТП с участием журналистки в Сочи.

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