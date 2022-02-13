Шесть человек погибли при пожаре в Якутии

Семья с четырьмя детьми погибла при пожаре в частном доме в селе Сунтар Сунтарского района в Якутии. Жертвами возгорания оказались шесть человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 70 квадратных метров, на его тушение были привлечены 24 человека и четыре единицы техники. Изначально пожарные обнаружили одного погибшего, но при разборе завалов выяснилось, что огонь унёс жизни всех домочадцев.
По факту происшествия прокуратура организовала проверку, на место происшествия выехал районный прокурор.
В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении регионального ведомства.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неправильное использование печи или замыкание электропроводки.
Ранее в подмосковном Орехово-Зуево загорелась крыша жилого многоквартирного дома. Жильцы смогли эвакуироваться самостоятельно, пострадавших нет.