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1 час назад

Умерла двухлетняя девочка, пострадавшая вместе с бабушкой в пожаре под Полесском

Клопс.Ru

В больнице умерла двухлетняя девочка, пострадавшая вместе с бабушкой в пожаре в посёлке Журавлёво Полесского района. Об этом «Клопс» сообщила мама девочка Анастасия Валько.

Умерла двухлетняя девочка, пострадавшая вместе с бабушкой в пожаре под Полесском
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Малышка умерла днём 9 февраля в ЦГКБ. Она находилась в состоянии искусственной комы. У девочки было 25% ожогов тела, состояние оценивалось как тяжёлое.

Желающие могут помочь семье, карта Сбербанка привязана к номеру 8-911-498-04-96 Анастасия Владимировна В.

Пожар в Полесском районе в доме барачного типа произошёл 3 февраля. В пожаре двухлетняя девочка и её бабушка получили серьёзные ожоги. Мама и трёхлетний сын успели спастись.

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