Умерла двухлетняя девочка, пострадавшая вместе с бабушкой в пожаре под Полесском

В больнице умерла двухлетняя девочка, пострадавшая вместе с бабушкой в пожаре в посёлке Журавлёво Полесского района. Об этом «Клопс» сообщила мама девочка Анастасия Валько.

Малышка умерла днём 9 февраля в ЦГКБ. Она находилась в состоянии искусственной комы. У девочки было 25% ожогов тела, состояние оценивалось как тяжёлое.

Желающие могут помочь семье, карта Сбербанка привязана к номеру 8-911-498-04-96 Анастасия Владимировна В.