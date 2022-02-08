Путин поручил обеспечить бесплатную поставку газа для Вечных огней

Президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру и председателю правительства России Михаилу Мишустину обеспечить Вечные огни вблизи воинских захоронений поставками бесплатного газа. Как сообщается на сайте Кремля, поручение должно быть выполнено к 1 мая 2022 года.

Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, — говорится в поручении президента.

Ранее Путин поддержал инициативу сделать бесплатным газ для работы мемориалов Вечного огня, с которой выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, были случаи, когда из-за неуплаты коммунальных услуг такие огни тушились.

До этого координатор федерального партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать постоянную работу Вечных огней на территории России. Он заявил, что необходимо установить критерий, что такое Вечный огонь, перечень этих мемориалов и требования, согласно которым Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть.