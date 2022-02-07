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3 часа назад

Москвичи обнаружили красные сосульки в одном из дворов

Жительница Москвы обнаружила сосульки красного цвета, свисающие с крыши одного из столичных домов. Снимками она поделилась в Facebook-группе «Гагаринский район».

Москвичи обнаружили красные сосульки в одном из дворов
Фото: МослентаМослента

По словам женщины, данная картина напугала ее ребенка. Она не смогла объяснить ему, почему сами сосульки и вода, получающаяся при их таянии, красные. Пользователи сети, в свою очередь, попытались найти объяснения такому явлению.

«Это же с балкона свисают, раз деревянная опалубка? Может, пролили компот на балконе вишневый или банку краски опрокинули? Это из жизнеутверждающих версий», «Это метод ускоренной борьбы с сосульками — типа крашенные в красный быстрее уберут», «Скорей всего, это средство, которым деревянные части обрабатывают — типа огнеупорное что-то», — прокомментировали юзеры.

Ранее в сети появилось видео с двумя сотрудниками коммунальных служб, которые при помощи опасной методики сбивают снег с крыши многоэтажного дома.

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