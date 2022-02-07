Москвичи обнаружили красные сосульки в одном из дворов

Жительница Москвы обнаружила сосульки красного цвета, свисающие с крыши одного из столичных домов. Снимками она поделилась в Facebook -группе «Гагаринский район».

По словам женщины, данная картина напугала ее ребенка. Она не смогла объяснить ему, почему сами сосульки и вода, получающаяся при их таянии, красные. Пользователи сети, в свою очередь, попытались найти объяснения такому явлению.