Москвичи обнаружили красные сосульки в одном из дворов

Жительница Москвы обнаружила сосульки красного цвета, свисающие с крыши одного из столичных домов. Снимками она поделилась в Facebook-группе «Гагаринский район».
По словам женщины, данная картина напугала ее ребенка. Она не смогла объяснить ему, почему сами сосульки и вода, получающаяся при их таянии, красные. Пользователи сети, в свою очередь, попытались найти объяснения такому явлению.
«Это же с балкона свисают, раз деревянная опалубка? Может, пролили компот на балконе вишневый или банку краски опрокинули? Это из жизнеутверждающих версий», «Это метод ускоренной борьбы с сосульками — типа крашенные в красный быстрее уберут», «Скорей всего, это средство, которым деревянные части обрабатывают — типа огнеупорное что-то», — прокомментировали юзеры.
Ранее в сети появилось видео с двумя сотрудниками коммунальных служб, которые при помощи опасной методики сбивают снег с крыши многоэтажного дома.