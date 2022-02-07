Особняк XVIII века загорелся в центре Парижа

Пожарные локализовали возгорание в реконструируемом особняке XVIII века в районе музея изобразительных искусств Орсе в центре Парижа на левом берегу Сены , пострадавших нет. Об этом сообщила газета Le Parisien .

Сигнал о возгорании в здании, отнесенном к историческим объектам, поступил вечером в воскресенье. К месту инцидента было стянуто более 150 столичных пожарных. К настоящему моменту они не обнаружили пострадавших, однако в течение наступающей ночи будут проверять постройку, чтобы "убедиться, что там никого не было".