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10 часов назад

Parisien: пожарные локализовали возгорание в здании недалеко от Музея Орсе в центре Парижа

Пожарные локализовали возгорание в реконструируемом особняке XVIII века в районе музея изобразительных искусств Орсе в центре Парижа на левом берегу Сены, пострадавших нет. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Особняк XVIII века загорелся в центре Парижа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сигнал о возгорании в здании, отнесенном к историческим объектам, поступил вечером в воскресенье. К месту инцидента было стянуто более 150 столичных пожарных. К настоящему моменту они не обнаружили пострадавших, однако в течение наступающей ночи будут проверять постройку, чтобы "убедиться, что там никого не было".

Особняку причинен значительный ущерб, вместе с тем удалось предотвратить распространение огня на соседние здания, сообщает газета.

На месте находятся сотрудники полиции, которые должны будут установить причину возгорания.

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