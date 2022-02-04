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4 февраля

МИД: зданию посольства России на Филиппинах при пожаре нанесён значительный ущерб

Здание посольства России на Филиппинах в результате пожара получило значительный ущерб, причины произошедшего устанавливаются.

Здание российской дипмиссии на Филиппинах пострадало при пожаре
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудников посольства и членов их семей, находившихся в здании, эвакуировали.

«Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован», — заявили в МИД.

Отмечается, что в ближайшее время работы по тушению пожара завершат.

Ранее ситуационно-кризисный центр российского МИД сообщил о пожаре в посольстве России на Филиппинах.

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