Здание российской дипмиссии на Филиппинах пострадало при пожаре

Здание посольства России на Филиппинах в результате пожара получило значительный ущерб, причины произошедшего устанавливаются.

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудников посольства и членов их семей, находившихся в здании, эвакуировали.

«Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован», — заявили в МИД.

Отмечается, что в ближайшее время работы по тушению пожара завершат.