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37 минут назад

Соседи спасли москвичку из горящей квартиры на девятом этаже через окно

Двое молодых людей спасли девушку из горящей квартиры на девятом этаже в московском районе Чертаново. Видео спасения опубликовал Telegram-канал Baza.

Соседи спасли девушку из горящей квартиры в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, как из отрытого окна, откуда валит черный дым, свешивается девушка, которую подхватывают двое парней, стоящих в оконном проеме этажом ниже, и затаскивают внутрь.

Как сообщает со слов очевидцев Telegram-канал "Подъем", спасатели сами выбрались из объятой огнем квартиры аналогичным образом.

РИА "Новости" пишет, ссылаясь на пресс-службу главка МЧС, что всего из горящего дома на юге столицы спасли 12 человек.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены 12 человек, из них один ребенок. Спасенных осматривают медики", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее пять человек погибли в результате пожара в поселке Плесецк Архангельской области.

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