В жилом доме в центре Петербурга произошел пожар

Пожар произошел в шестиэтажном жилом доме на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. По данным спасателей, происходит горение чердачных помещений и мансарды. Ранг пожара был повышен до второго номера в связи с наличием угрозы распространения огня. Информации о пострадавших не поступало.

"К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 16 единиц техники и 73 человек личного состава", – говорится в сообщении.