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39 минут назад

Пожар произошел в жилом доме в центре Петербурга

Пожар произошел в шестиэтажном жилом доме на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В жилом доме в центре Петербурга произошел пожар
Фото: ГУ МЧС России по г. Санкт-ПетербургуГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. По данным спасателей, происходит горение чердачных помещений и мансарды. Ранг пожара был повышен до второго номера в связи с наличием угрозы распространения огня. Информации о пострадавших не поступало.

"К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 16 единиц техники и 73 человек личного состава", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в доходном доме Сорокина на набережной реки Фонтанки в Петербурге. Возгорание случилось в одной из квартир. В результате происшествия никто не пострадал. Из здания были эвакуированы более 40 жильцов.

Пожары,Происшествия,МЧС,
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