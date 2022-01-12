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12 января

Отец убитого ножом ребенка в Кировской области покончил с собой

Отец убитого ножом ребенка в Кировской области покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным следователей, тело 6-летнего мальчика с ножевыми ранениями нашли в одном из домов в Оричевском районе. Рядом находилось тело его отца. При этом квартира была закрыта изнутри. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). В СК добавили, что семья погибшего ребенка не стояла на учете. В семье также есть еще один ребенок. Ранее на северо-востоке Москвы 37-летний мужчина несколько раз ударил молотком несовершеннолетнего племянника, а затем покончил с собой. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отец убитого ножом ребенка в Кировской области покончил с собой
Фото: Москва24Москва24
Пожары,Новости регионов,Ножевые ранения,МВД,РИА Новости,
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