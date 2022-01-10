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16 минут назад

В Нью-Йорке произошел самый смертоносный за 30 лет пожар

По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в одном из жилых домов в нью-йоркском Бронксе. NBC News.

В Нью-Йорке произошел самый смертоносный за 30 лет пожар
Фото: FDNYFDNY

Уточняется, что среди погибших девять детей. Власти города назвали этот пожар самым смертоносным за последние 30 лет.

Кроме того, как минимум 63 человека получили повреждения различной степени тяжести от дыма и огня, состояние 32 из них оценивается как опасное для жизни. Причина пожара на данный момент не установлена.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на третьем этаже жилого дома. На месте происшествия работали около 200 пожарных.

Пожары,Происшествия,телеканал NBC,
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