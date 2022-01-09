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9 января

Число погибших при пожаре в Костромской области увеличилось до пяти

Количество погибших при пожаре в частном доме в городе Шарья в Костромской области возросло до пяти, в их числе двое детей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.

Пять человек погибли при пожаре в Костромской области
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). <…> В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела пяти человек, в том числе двух несовершеннолетних детей в возрасте пять и девять лет", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается, назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых пожарно-техническая, судебно-медицинские.

Информация о пожаре на улице Белозеровской, 30, поступила в 01:05 мск. Огонь охватил деревянный дом по всей площади. К тушению пожара было привлечено 32 человека и 13 единиц техники.

Пожары,Происшествия,Громкие уголовные дела ,СКР,
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