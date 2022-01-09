Пять человек погибли при пожаре в Костромской области

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). <…> В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела пяти человек, в том числе двух несовершеннолетних детей в возрасте пять и девять лет", - говорится в сообщении.