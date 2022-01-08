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26 минут назад

Уголовное дело возбудили по факту пожара в пансионате в Кузбассе

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Кузбассе по факту пожара в частном пансионате для престарелых людей "Золотой век", где погибли четыре человека. Следователи работают с владельцем учреждения, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области.

После ЧП в пансионате в Кузбассе завели уголовное дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация. Спасатели обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех мужчин без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Установлен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит пансионат, с ним работают следователи", - говорится в сообщении.

Следователи изъяли документы, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, которые установят причины смерти и возникновения пожара. Уголовное дело передано в производство следственного отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления, расследование находится на контроле прокуратуры Кузбасса.

Пожары,Происшествия,СКР,
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