После ЧП в пансионате в Кузбассе завели уголовное дело

"По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация. Спасатели обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех мужчин без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Установлен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит пансионат, с ним работают следователи", - говорится в сообщении.