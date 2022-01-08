При пожаре в медицинском центре в КНР погибли люди

По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара в медицинском центре города Хэнъян в центральной китайской провинции Хунань. Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно его данным, возгорание в центре началось в 00:27 по местному времени (19:27 мск пятницы). Примерно через час пожар был полностью потушен.

По предварительным данным, в момент инцидента в медицинском центре находилось 19 человек. Пять из них были эвакуированы в безопасное место, остальные 14 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. От полученных повреждений в больнице умерли пять человек.