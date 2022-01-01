В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
7 часов назад

Приемный отец Дани Милохина спас мужчину на пожаре

На Кубани приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев спас мужчину на пожаре.

Как сообщили «Комсомольской правде» очевидцы, ночью загорелся один из частных домов, огонь распространился по всему зданию, соседний с ним сарай был в дыму. Площадь возгорания составила 70 кв. метров. Пока одни спасатели заливали огонь водой, другие пытались рассмотреть в задымленных комнатах людей. Командир отделения Дмитрий Тюленев проверить решил лично, зайдя внутрь помещений.

«В сарае, рядом с горящим домом, Дмитрий Тюленев обнаружил человека. Он лежал на полу и весь был покрыт сажей», – приводит издание слова спасателей.

Известно, что хозяину дома стало плохо из-за дыма. В срочном порядке его вывели на улицу, после чего оказали помощь.

Ранее отец известных тикток-блогеров Дани и Ильи Милохиных Вячеслав Крапчин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале на коленях попросил прощения у одного из сыновей.

Пожары,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители