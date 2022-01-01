На Кубани приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев спас мужчину на пожаре.

Как сообщили «Комсомольской правде» очевидцы, ночью загорелся один из частных домов, огонь распространился по всему зданию, соседний с ним сарай был в дыму. Площадь возгорания составила 70 кв. метров. Пока одни спасатели заливали огонь водой, другие пытались рассмотреть в задымленных комнатах людей. Командир отделения Дмитрий Тюленев проверить решил лично, зайдя внутрь помещений.

«В сарае, рядом с горящим домом, Дмитрий Тюленев обнаружил человека. Он лежал на полу и весь был покрыт сажей», – приводит издание слова спасателей.

Известно, что хозяину дома стало плохо из-за дыма. В срочном порядке его вывели на улицу, после чего оказали помощь.