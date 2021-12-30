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38 минут назад

Вечеринка стала причиной пожара в доме с 17 детьми в Екатеринбурге

Тайная вечеринка, устроенная подростками, стала причиной пожара в доме, где проживает многодетная семья, на Уктусе в Екатеринбурге. Пока родителей не было дома, дети тоже решили устроить себе праздник, сообщает E1.ru.

Дом с 17 детьми загорелся в Екатеринбурге
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Издание уточняет, что в доме проживают родители и 17 детей. К утру все подростки нашлись и подтвердили, что они живы и в безопасности.

Взрослые улетели в Калининград, а подростки решили устроить тусовку. Говорят, сейчас внутри уже никого не должно было быть. На всякий случай всех обзванивают, — рассказал очевидец происшествия.

Огонь пока по-прежнему продолжают тушить. Из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние здания, но пожарным удалось локализовать пламя. На тушение огня было подано шесть водяных стволов от магистральной линии пожарного гидранта в ста метрах от дома.

Ранее сообщалось, что частный дом многодетной семьи с 17 детьми загорелся в городском жилом районе Уктус. Пожар случился на улице Патриотов, 21. Пламя в доме вспыхнуло около четырёх часов утра.

Пожары,Происшествия,
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