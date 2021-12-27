В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
3 часа назад

Сергей Собянин поздравил спасателей Москвы с их профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поздравил московских сотрудников МЧС с профессиональным праздником, который отмечается 27 декабря.

Сергей Собянин поздравил спасателей Москвы с их профессиональным праздником
Фото: АГН МоскваАГН Москва

По его словам, в последние годы московские власти проводят системное переоснащение спасательной службы. В ее распоряжении, отметил мэр, находится самая современная техника, которая позволяет тушить пожары в тоннелях и высотных зданиях, с земли и с воздуха. Например, автомобиль быстрого реагирования «Кобра», который оснащен системой гидроабразивной резки. Это позволяет автомобилю пробивать стены или крыши и тушить пожар прямо через них.

Собянин также напомнил, что с 2017 года идет обновление парка спасательных судов. На боевое дежурство заступают спасательные катера «Норд Сильвер Про», а также суда на воздушной подушке «Славир» и «Джеттер», которые могут передвигаться по воде и заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед.

Кроме того, контролировать обстановку на водоеме и сбрасывать средства спасения утопающим помогают беспилотники.

— Поздравляю московских спасателей с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Спасибо вам, друзья, за большой вклад в обеспечение безопасности Москвы и москвичей, — написал мэр столицы.

До этого работников МЧС поздравил с Днем спасателя президент России Владимир Путин. В поздравительном обращении президент отметил, что МЧС достойно решает большой массив задач, которые возложены на ведомство.

Пожары,Сергей Собянин,Владимир Путин,МЧС,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители