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15 часов назад

СК возбудил уголовное дело после пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после аварии на ТЭЦ в столице Бурятии Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

СК возбудил уголовное дело после пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В СК уточнили, что завели дело по статье 217.1 УК РФ о нарушении требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

По данным ведомства, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло из-за нарушения техники безопасности на объекте. Из-за пожара ТЭЦ причинен ущерб в размере более чем одного миллиона рублей.

Как сообщает ТАСС, из-за пожара на ТЭЦ прокуратура Бурятии начала проверку. На место ЧП выехала республиканский прокурор Галина Ковалева.

Пожары,Галина Ковалева,СКР,
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