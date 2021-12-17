Пожарные пострадали при тушении пожара на корвете "Проворный" в Санкт-Петербурге

Двое пожарных пострадали при тушении пожара на строящемся корвете проекта 20385 "Проворный" на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".
По данным единой дежурно-диспетчерской службы, огонь охватил почти весь корабль, распространившись на площадь 800 кв. м. По данным ТАСС, пожару присвоен наивысший, пятый уровень сложности.
При тушении огня пострадали двое пожарных, их госпитализировали с ожогами.
В тушении возгорания принимают участие 168 пожарных и 42 единицы техники.
Сообщается также, что огонь повредил ходовую рубку главного командного поста корвета и башенно- мачтовую конструкцию. "Проворный" - корвет с управляемым ракетным вооружением Военно-морского флота России, второй из серии корветов проекта 20385. Передача судна флоту планировалась в конце 2022 года, корабль войдет в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и будет базироваться на Камчатке.