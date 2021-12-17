Пожарные пострадали при тушении пожара на корвете "Проворный" в Санкт-Петербурге

Двое пожарных пострадали при тушении пожара на строящемся корвете проекта 20385 "Проворный" на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, огонь охватил почти весь корабль, распространившись на площадь 800 кв. м. По данным ТАСС, пожару присвоен наивысший, пятый уровень сложности.

При тушении огня пострадали двое пожарных, их госпитализировали с ожогами.

В тушении возгорания принимают участие 168 пожарных и 42 единицы техники.