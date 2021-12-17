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17 декабря

Пожару на строящемся корабле в Санкт-Петербурге присвоили высший ранг сложности

Пожару на корвете «Проворный» присвоен наивысший, четвертый ранг сложности, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Пожару на строящемся корабле в Санкт-Петербурге присвоили высший ранг сложности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров, огонь охватил почти весь корабль. Уточняется, что возгорание произошло на верхней палубе строящегося судна. В тушении задействовано 168 человек и 42 единицы техники.

РИА Новости сообщает о троих пострадавших, двое из них госпитализированы.

«Пострадали помощник начальника караула и пожарный. В состоянии легкой и средней тяжести с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы», — сообщили агентству представители экстренных служб.

О пожаре на строящемся корабле на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге стало известно вечером 17 декабря. Изначально площадь возгорания составляла 80 квадратных метров. Сообщалось о четырех пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

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