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13 часов назад

Почти 400 домов подключат к газу в Брянской области в 2021 году

ТАСС, 3 декабря. Почти 400 домов подключат к газу в Брянской области в 2021 году в рамках программы социальной газификации. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного правительства.

"Общее количество подключаемых домовладений в 2021 году составляет 391. К настоящему времени 100 уже подключены, по остальным 291 домам газ уже подведен к домовладениям, осталось завершить незначительные работы по подключению потребителей", - пояснили в пресс-службе.

Уровень газификации Брянской области на конец ноября составляет 91%, в том числе в сельской местности - 70,3%, в городах и поселках городского типа - 95,1%. Догазификация позволит увеличить уровень газификации сельских поселений до уровня газификации городских поселений - не менее 95%. "Домовладельцам, которые за личные средства, провели в свои дома газ, до вступления в силу распоряжения Правительства РФ о социальной газификации, вернули потраченные средства. Для этого было заключено 124 дополнительных соглашения на догазификацию и возврате денежных средств на сумму почти 3 млн рублей рублей", - добавили в пресс-службе.

Реализация программы социальной газификации находится на контроле регионального штаба и губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Пожары,Взрывы газа в домах,Александр Богомаз,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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