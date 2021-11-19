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Названа предварительная причина пожара, где пострадала Марина Хлебникова

ТК «Звезда»иещё 11
57 минут назад

По одной из причин, пожар, в ходе которого пострадала певица Марина Хлебникова, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Названа причина пожара, где пострадала Марина Хлебникова
Фото: Zamir Usmanov, Global Look PressZamir Usmanov, Global Look Press

«По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении», - рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве. Сообщалось, что пожар произошел на улице Ратной.

С места происшествия спасли пять человек, двоим из них потребовалась помощь медиков. Пожар удалось ликвидировать в 22:51 по московскому времени.

Пожары,Происшествия,Марина Хлебникова,
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