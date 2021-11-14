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В элитном доме Москвы завелись крысы из-за подпольной кухни

Мослентаиещё 1
14 ноября

В элитном доме Москвы завелись крысы из-за подпольной кухни
Фото: МослентаМослента

Собственники квартир в элитном ЖК «Сохо Нохо», расположенного в Москве в районе станции метро «Белорусская», обнаружили на территории подпольную кухню. Нелегальное производство привело к появлению крыс. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам жильцов, в коммерческом помещении, где находится склад, в ночное время пекли пиццу, которую потом продавали через онлайн-сервисы доставки. Действующее пищевое производство было обнаружено благодаря замеченным за заклеенными черной пленкой окнами грызунам.

Москвичи начали переживать о том, что производящаяся в антисанитарных условиях продукция куда-то поставляется и кто-то ее ест. «Выселить» нелегалов жильцам удалось за неделю. Но крысы остались.

Ранее в центре Москвы расставили металлические шипы для борьбы с голубями.

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