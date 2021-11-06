Площадь лесных пожаров в РФ за сутки увеличилась более чем в 17 раз

"На 6 ноября 2021 года на территории Российской Федерации действовало пять лесных пожаров на площади 1 622 га, по которым проводились работы по активному тушению. За прошедшие сутки, 5 ноября 2021 года, в России лесопожарными силами ликвидировано девять лесных пожаров на площади 119 га", - рассказали в пресс-службе.