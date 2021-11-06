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Площадь лесных пожаров в РФ за сутки увеличилась более чем в 17 раз

ТАСС
1 час назад

Площадь лесных пожаров в РФ в субботу составила 1 622 га. Лесопожарные службы за сутки потушили возгорания еще на 119 га, сообщила в субботу журналистам пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Площадь лесных пожаров в РФ за сутки увеличилась более чем в 17 раз
Фото:  Иван Никифоров/ТАСС, архив Иван Никифоров/ТАСС, архив

В пятницу сообщалось, что в РФ ликвидируют возгорания на площади 93 га.

"На 6 ноября 2021 года на территории Российской Федерации действовало пять лесных пожаров на площади 1 622 га, по которым проводились работы по активному тушению. За прошедшие сутки, 5 ноября 2021 года, в России лесопожарными силами ликвидировано девять лесных пожаров на площади 119 га", - рассказали в пресс-службе.

Четыре пожара зафиксированы на землях лесного фонда на площади 1 621 га в Хабаровском крае. Также сейчас горит 1 га на землях лесного фонда в Оренбургской области. Задействовано 147 человек, 38 единицы техники, 12 воздушных судов на мониторинге и два воздушных судна на тушении.

Особый противопожарный режим сейчас действует в восьми субъектах Российской Федерации.

Пожары,Катастрофы,
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