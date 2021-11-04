В Саратове загорелось историческое здание XIX века

В Саратове загорелся памятник архитектуры "Дом И. И. Зейферт", в котором раньше была гостиница "Россия". Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, загорелся четвертый этаж здания на всей площади — 2,4 тыс. кв. метров. В настоящий момент пожар локализован, угрозы обрушения нет. К тушению пожара привлекли 15 пожарных расчетов. "Дом И. И. Зейферт" был построен в XIX веке на пересечении улицы Горького и проспекта Кирова.

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Ранее сообщалось, что в строящемся доме на юге Москвы произошел пожар. Отмечается, что возгорание произошло на территории ЖК "Квартал на набережной" в районе ЗИЛа. По словам очевидцев, перед пожаром было слышно два взрыва. На место инцидента направлены спасатели.