По меньшей мере семь человек погибли при обрушении в понедельник 21-этажного здания в районе Икойе крупнейшего города Нигерии Лагоса. Об этом сообщил нигерийский новостной портал PM News.

По его информации, спасатели уже извлекли из-под завалов семь тел погибших. Издание отмечает, что под обрушившимися конструкциями, могут находиться не менее 50 человек.

Пока из-под обломков здания, которое находилось в фазе строительства, не был извлечен ни один выживший. До этого спасатели эвакуировали несколько человек, которые находились рядом с рухнувшим зданием и получили травмы и тяжелые ранения.