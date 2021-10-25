Туристов РФ арестовали в Турции по якобы ложному обвинению

Туристы из России пожаловались, что их арестовали в турецкой Анталье за поджог, который они не совершали, сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: Рамблер Рамблер

Группа из семи человек гуляла по Ликийской тропе и наткнулась на природный пожар. По словам россиян, они попытались потушить огонь самостоятельно, но поняли, что не справятся и позвонили в службу спасения.

На выходе из леса группу туристов приняли местные полицейские. Россиян доставили в отделение и предоставили адвоката, который не разговаривает даже по-английски. Утверждается что российское консульство на обращения никак не реагирует.

Уже состоялся предварительный суд, решивший арестовать отдыхающих. Их везут в местную тюрьму, скоро они останутся без связи. По словам правоохранительных органов, скорее всего, подозреваемых депортируют через неделю после официального решения суда. Туристам сообщили, что им может грозить лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Природные пожары бушевали в Турции минувшим летом. В результате погибли восемь человек, не менее 770 пострадали. Президент Тайип Эрдоган назвал лесные пожары международной угрозой, которая сравнима с пандемией и терроризмом.