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Российских туристов в Анталье арестовали за поджог лесов

Елена Прошина
56 минут назад

Туристы из России пожаловались, что их арестовали в турецкой Анталье за поджог, который они не совершали, сообщает телеграм-канал Mash.

Туристов РФ арестовали в Турции по якобы ложному обвинению
Фото: РамблерРамблер

Группа из семи человек гуляла по Ликийской тропе и наткнулась на природный пожар. По словам россиян, они попытались потушить огонь самостоятельно, но поняли, что не справятся и позвонили в службу спасения.

На выходе из леса группу туристов приняли местные полицейские. Россиян доставили в отделение и предоставили адвоката, который не разговаривает даже по-английски. Утверждается что российское консульство на обращения никак не реагирует.

Уже состоялся предварительный суд, решивший арестовать отдыхающих. Их везут в местную тюрьму, скоро они останутся без связи. По словам правоохранительных органов, скорее всего, подозреваемых депортируют через неделю после официального решения суда. Туристам сообщили, что им может грозить лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Природные пожары бушевали в Турции минувшим летом. В результате погибли восемь человек, не менее 770 пострадали. Президент Тайип Эрдоган назвал лесные пожары международной угрозой, которая сравнима с пандемией и терроризмом.

14 августа самолет Минобороны России Бе-200 с пятью россиянами и тремя гражданами Турции на борту разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Главное управление лесного хозяйства Турции использовало арендованную у России авиамашину для тушения лесных пожаров.

Пожары,Происшествия,Министерство обороны,МВД,
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