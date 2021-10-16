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В России снова выявили рекордное число новых случаев коронавируса за сутки

Lenta.ru
16 октября 2021

В России за минувшие сутки выявили 33 208 новых случаев коронавируса — это рекордное число с начала пандемии. За все время в стране зафиксировано 7 958 384 заражений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 16 октября.

Предыдущий рекорд по числу новых случаев инфицирования за сутки был установлен 15 октября — тогда сообщалось о 32 196 заболевших.

По данным оперштаба, инфицированные были выявлены в 85 регионах, при этом девять процентов зараженных не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (6545), Санкт-Петербурге (3088) и Московской области (2403).

За прошедший день скончались 1002 пациента с COVID-19 — это число также стало максимальным с начала пандемии. Всего в стране было зафиксировано 222 315 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. При этом 6 981 907 человек полностью выздоровели, из них 21 883 — за минувшие сутки.

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