В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+3° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

На загоревшейся в Подмосковье нефтебазе произошел разлив топлива

Деловая газета "Взгляд"иещё 16
5 минут назад

Площадь разлива топлива на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья, где возник пожар, составляет 1 тыс. кв. метров, сообщил источник в экстренных службах.

На загоревшейся в Подмосковье нефтебазе произошел разлив топлива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из одной из емкостей вытекло дизельное топливо на площади 1 тыс. кв. метров. Пожар происходит очагами на площади 100 кв. метров», – приводит слова источника ТАСС.

В экстренных службах сообщили, что пожару присвоен второй номер сложности. В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что возгорание локализовано на площади 300 кв. м.

Напомним, в субботу вечером на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья начался пожар – загорелся резервуар с дизтопливом. К месту пожара на территории нефтебазы направлен пожарный поезд.

Пожары,Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители