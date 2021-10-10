На загоревшейся в Подмосковье нефтебазе произошел разлив топлива

Площадь разлива топлива на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья, где возник пожар, составляет 1 тыс. кв. метров, сообщил источник в экстренных службах.

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«Из одной из емкостей вытекло дизельное топливо на площади 1 тыс. кв. метров. Пожар происходит очагами на площади 100 кв. метров», – приводит слова источника ТАСС.

В экстренных службах сообщили, что пожару присвоен второй номер сложности. В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что возгорание локализовано на площади 300 кв. м.