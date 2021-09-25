В свердловской многоэтажке взорвался газ

«До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. По прибытии пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено», – отмечают в ведомстве. Взрыв произошел на последнем этаже пятиэтажки. По данным спасателей, происшествие привело к обрушению межквартирных перегородок, однако несущие конструкции здания не были повреждены. После обследования подъезда жильцы вернулись в свои квартиры. На место происшествия было направлено 5 единиц пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава. Причину взрыва устанавливают правоохранительные органы, сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ельце произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате ЧП погибла женщина, еще шесть человек пострадали. Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области