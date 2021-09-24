Масштабный пожар вспыхнул в общежитии университета в Москве

Масштабный пожар пытаются потушить в здании Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве. В здании частично рухнула крыша, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщает РЕН ТВ.

Фото: 54.mchs.gov.ru 54.mchs.gov.ru

Здание загорелось в ночь на 24 сентября, были эвакуированы 100 человек. Пламя распространилось по всему третьему этажу и чердаку. Тушение огня осложняется погодными условиями.

Применить авиацию для ликвидации пожара пока невозможно. Причины происшествия уточняются.