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Масштабный пожар вспыхнул в общежитии университета в Москве

News.ru
53 минуты назад

Масштабный пожар пытаются потушить в здании Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве. В здании частично рухнула крыша, площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщает РЕН ТВ.

Масштабный пожар вспыхнул в общежитии университета в Москве
Фото: 54.mchs.gov.ru54.mchs.gov.ru

Здание загорелось в ночь на 24 сентября, были эвакуированы 100 человек. Пламя распространилось по всему третьему этажу и чердаку. Тушение огня осложняется погодными условиями.

Применить авиацию для ликвидации пожара пока невозможно. Причины происшествия уточняются.

Ранее масштабный пожар произошёл в ангаре в городе Черноголовка под Ногинском в Подмосковье. Площадь возгорания достигла трёх тысяч квадратных метров.

Пожары,Происшествия,РЕН ТВ,
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